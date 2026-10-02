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Общество

В Пушкинских Горах проложили 2 200 метров сетей водоотведения

2 октября 2026 года, 10:18

В Пушкиногорском округе идет строительство сетей водоотведения, сообщили «Псковской правде» в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.

В Пушкинских Горах проложили 2 200 метров сетей водоотведения

Фото министерства строительства и ЖКХ Псковской области

Работы на объекте ведут по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Деньги на эти цели поступили из федерального бюджета.

Подрядчик уже уложил 2 200 метров труб – при общей проектной протяженности 2 850 метров. Также им были установлены все 56 колодцев, предусмотренных проект.

В профильном министерстве отметили, что работы продолжаются. Благодаря им жители Пушкиногорского округа получат более качественное водоотведение.

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