В Пушкинских Горах проложили 2 200 метров сетей водоотведения

В Пушкиногорском округе идет строительство сетей водоотведения, сообщили «Псковской правде» в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.

Работы на объекте ведут по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Деньги на эти цели поступили из федерального бюджета.

Подрядчик уже уложил 2 200 метров труб – при общей проектной протяженности 2 850 метров. Также им были установлены все 56 колодцев, предусмотренных проект.

В профильном министерстве отметили, что работы продолжаются. Благодаря им жители Пушкиногорского округа получат более качественное водоотведение.