Михаил Ведерников обсудил с «Туризм.РФ» развитие инфраструктуры Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников встретился с гендиректором АО «Корпорация Туризм.РФ» Василием Швецом, чтобы обсудить проекты по развитию туристической инфраструктуры Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своем канале в мессенджере MAX. Василий Швец возглавил корпорацию совсем недавно.

Михаил Ведерников поблагодарил генерального директора за то, что он не только откликнулся на приглашение, но и приехал в регион вместе с командой.

Губернатор напомнил: к 550-летию Печор в Псковской области реализовали масштабную программу. Теперь регион просит у корпорации экспертной поддержки – нужно доработать брендирование территории, подготовить бизнес-модель и концепцию развития. Это, как отметил Михаил Ведерников, должен быть стратегический документ, который позволит двигаться системно и привлекать инвесторов.

Василий Швец отметил, что регион превращается в важный событийный регион с серьезным потенциалом. Отдельно он выделил тему брендирования территорий – именно она стала основой Международного туристического форума в Пскове.

В рамках рабочей встречи стороны обсудили перспективные направления развития туристической инфраструктуры и новые совместные инициативы. Губернатор поблагодарил главу корпорации и его команду за сотрудничество и поддержку региона.