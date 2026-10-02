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Экономика / Деньги

Псковская область получила 4,4 млрд рублей налога на прибыль

2 октября 2026 года, 09:46

Компании Псковской области за восемь месяцев 2026 года направили в консолидированный бюджет региона 4,4 млрд рублей налога на прибыль. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области, пишет ПАИ.

Псковская область получила 4,4 млрд рублей налога на прибыль

Фото Андрея Степанова

Данная сумма составила 15,3% от всех налоговых доходов региона.

Всего за январь – август в консолидированный бюджет Псковской области поступило 28,7 млрд рублей. Это на 5,6%, или на 1,5 млрд рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную часть доходов обеспечил НДФЛ – 13,4 млрд рублей.

Поступления от налогов на совокупный доход, включая упрощенную систему налогообложения, патентную систему и налог на профессиональный доход, составили 3,1 млрд рублей.

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