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Общество / Здоровье

За неделю клещи покусали 39 жителей Псковской области

2 октября 2026 года, 09:31

За минувшую неделю, с 21 по 27 сентября, в медучреждения Псковской области с жалобами на укусы клещей обратились 39 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

За неделю клещи покусали 39 жителей Псковской области

Фото Анастасии Куртеевой

С начала сезона от паукообразных пострадали 2 360 жителей Псковской области.

Чаще всего клещи поджидали людей на участках в сёлах, в садовых товариществах и в лесах. Больше всего случаев зафиксировано в Пскове – 516 и в Великих Луках – 409. В Псковском округе пострадали 150 человек, в Опочецком и Невельском – по 148.

Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии вместе с медицинскими организациями региона с начала сезона проверили 2 881 клеща. Из них 2 315 сняли непосредственно с пострадавших, остальных собрали в окружающей среде.

Каждый третий исследованный клещ оказался носителем боррелиоза – 29,07%. Реже встречались возбудители моноцитарного эрлихиоза (2,06%), гранулоцитарного анаплазмоза (1,93%) и клещевого энцефалита (0,09%). С начала сезона у жителей региона диагностировали два случая клещевого энцефалита и семь случаев боррелиоза.

В Пскове и Великих Луках продолжают работать специальные пункты приема клещей для исследования на зараженность возбудителями инфекций.

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