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Общество / Здоровье

В детской поликлинике Великих Лук снова открылся рентген-кабинет

2 октября 2026 года, 09:24

Юным жителям Великих Лук снова доступна рентгенодиагностика. В детской поликлинике филиала Детской областной больницы возобновил работу профильный кабинет. Об этом «Псковской правде» сообщили в медучреждении.

В детской поликлинике Великих Лук снова открылся рентген-кабинет

Фото из соцсетей Псковской детской областной больницы

После длительного перерыва кабинет снова открыл свои двери 1 октября.

Оборудование проверено и полностью готово к приему маленьких пациентов. Снимки получаются очень детальными, что позволяет врачу хорошо рассмотреть и органы, и костные структуры. А значит, диагноз поставит быстрее и лечение назначит точнее. 

В детской поликлинике Великих Лук снова открылся рентген-кабинет

Фото из соцсетей Псковской детской областной больницы

Принимать будут в будние дни – с понедельника по пятницу, в период с 10:00 до 16:00. Каждый час предусмотрен технический перерыв – последние 15 минут.

«Мы работаем во благо наших детей!» – подчеркнули в пресс-службе больницы.

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