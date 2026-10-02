В детской поликлинике Великих Лук снова открылся рентген-кабинет

Юным жителям Великих Лук снова доступна рентгенодиагностика. В детской поликлинике филиала Детской областной больницы возобновил работу профильный кабинет. Об этом «Псковской правде» сообщили в медучреждении.



После длительного перерыва кабинет снова открыл свои двери 1 октября. Оборудование проверено и полностью готово к приему маленьких пациентов. Снимки получаются очень детальными, что позволяет врачу хорошо рассмотреть и органы, и костные структуры. А значит, диагноз поставит быстрее и лечение назначит точнее.