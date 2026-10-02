В детской поликлинике Великих Лук снова открылся рентген-кабинет

Юным жителям Великих Лук снова доступна рентгенодиагностика. В детской поликлинике филиала Детской областной больницы возобновил работу профильный кабинет. Об этом «Псковской правде» сообщили в медучреждении.
Юным жителям Великих Лук снова доступна рентгенодиагностика. В детской поликлинике филиала Детской областной больницы возобновил работу профильный кабинет. Об этом «Псковской правде» сообщили в медучреждении.
После длительного перерыва кабинет снова открыл свои двери 1 октября.
Оборудование проверено и полностью готово к приему маленьких пациентов. Снимки получаются очень детальными, что позволяет врачу хорошо рассмотреть и органы, и костные структуры. А значит, диагноз поставит быстрее и лечение назначит точнее.
Принимать будут в будние дни – с понедельника по пятницу, в период с 10:00 до 16:00. Каждый час предусмотрен технический перерыв – последние 15 минут.
«Мы работаем во благо наших детей!» – подчеркнули в пресс-службе больницы.