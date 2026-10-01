Михаил Ведерников: Прошлое должно работать на развитие Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что историческое наследие региона нужно не только беречь, но и использовать для его развития. Об этом он сказал на пленарном заседании IV Форума региональных отделений Российского исторического общества. Как сообщает Псковское агентство информации, глава региона пояснил свою мысль: прошлое само по себе не построит будущее, но может стать основой территории, если рядом появляются благоустроенные пространства, музеи, события и маршруты, а также подключается местный бизнес.

По словам Михаила Ведерникова, Псковская земля – колыбель православной веры с тысячелетней историей, воинскими традициями и самобытной культурой. В регионе более 350 храмов, и 10 из них входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Губернатор напомнил, что вместе с региональным отделением РИО был разработан региональный закон о памятных датах. Он закрепляет значимые даты областного и муниципального уровня, а список остается открытым: предложить свою инициативу может любой житель, исследователь, краевед или общественник, и каждое аргументированное обращение рассматривают.

Среди примеров глава региона назвал День Знамени Победы, связанный с населенным пунктом в Себежском районе, День партизанской славы с целой системой мероприятий и поощрением муниципалитетов, а также День памяти псковичей, погибших при защите Отечества.

Михаил Ведерников отметил, что в области дислоцируются воинские подразделения, которые во все времена защищали страну. Он вспомнил подвиг легендарной шестой роты и подчеркнул, что ратная история Пскова продолжается и сегодня – героизм псковских десантников не раз отмечал Верховный главнокомандующий.

Форум проходит в Псковской области с 1 по 3 октября на площадках Пскова и Печор по инициативе руководства РИО и при поддержке регионального правительства.