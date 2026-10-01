В Пскове наградили победителей фотоконкурса о городе

В Пскове чествовали победителей городского фотоконкурса «Псков крупным планом». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации муниципалитета, мероприятие приурочили к Международному дню туризма.
В Пскове чествовали победителей городского фотоконкурса «Псков крупным планом». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации муниципалитета, мероприятие приурочили к Международному дню туризма.
Выбирать лучших было непросто – все снимки получились яркими и творческими, а имена авторов скрыли ради объективности. Третье место заняла Татьяна Абабкова с работой «Сквозь века». На втором месте – Сергей Кротов и его «Церковь Георгия со Взвоза. Фрагмент». Победу присудили Елене Казандаевой за снимок «Боевой ход Псковского Кремля с видом на Высокую и Плоскую башни».
В награду победители получили шопперы с изображением собственных работ.
Всего на конкурс поступила 101 работа. Участвовали псковичи разных возрастов и профессий – от любителей до профессионалов, что заметно усложнило выбор.
Также в рамках конкурса прошло голосование за приз зрительских симпатий.
«Благодаря таланту и видению участников мы смогли увидеть крупным планом архитектурные особенности знакомых мест, вдохновиться богатым культурным наследием и открыть новые грани древнего города», – подытожили организаторы.