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Общество

В Пскове наградили победителей фотоконкурса о городе

1 октября 2026 года, 17:35

В Пскове чествовали победителей городского фотоконкурса «Псков крупным планом». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации муниципалитета, мероприятие приурочили к Международному дню туризма.

В Пскове наградили победителей фотоконкурса о городе

Фото пресс-службы администрации Пскова

Выбирать лучших было непросто – все снимки получились яркими и творческими, а имена авторов скрыли ради объективности. Третье место заняла Татьяна Абабкова с работой «Сквозь века». На втором месте – Сергей Кротов и его «Церковь Георгия со Взвоза. Фрагмент». Победу присудили Елене Казандаевой за снимок «Боевой ход Псковского Кремля с видом на Высокую и Плоскую башни».

В награду победители получили шопперы с изображением собственных работ.

Всего на конкурс поступила 101 работа. Участвовали псковичи разных возрастов и профессий – от любителей до профессионалов, что заметно усложнило выбор.

В Пскове наградили победителей фотоконкурса о городе

Фото пресс-службы администрации Пскова

Также в рамках конкурса прошло голосование за приз зрительских симпатий.

«Благодаря таланту и видению участников мы смогли увидеть крупным планом архитектурные особенности знакомых мест, вдохновиться богатым культурным наследием и открыть новые грани древнего города», – подытожили организаторы.

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