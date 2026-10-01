В Себежский укрепрайон приехали поисковики из 15 вузов России

В Псковской области стартовала 17-я поисковая экспедиция студенческого корпуса «Команда Арктики». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе РТУ МИРЭА. С 1 по 11 октября студенты будут работать в Себежском укрепрайоне – там, где в июле 1941 года шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.



Участникам предстоит расчистить новый ДОТ и закончить работы на начатом объекте. Себежский укрепрайон представляет собой систему оборонительных сооружений на юге Псковской области, построенную в предвоенные годы. В местных лесах до сих пор находят неучтенные захоронения и останки советских воинов. За годы Вахт Памяти «Команда Арктики» и отряд «Забытый батальон» подняли останки десятков бойцов и вернули имена тем, кто десятилетиями числился пропавшим без вести. Нынешний состав участников стал рекордным: в экспедицию приехали студенты из 15 российских вузов. Среди них РТУ МИРЭА и его ставропольский филиал, ГУУ, РУДН, Финансовый университет, РГГУ, Курский госуниверситет, МГПУ, РЭУ имени Плеханова, МАДИ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МПГУ, Мариупольский государственный университет и НИЯУ МИФИ. География тоже широкая – Москва и Подмосковье, Ставрополье, Курская область и Донецкая Народная Республика. С каждым годом число участников растет.



Помимо поисковой работы, студенты благоустроят воинские захоронения и мемориалы. Они в том числе будут учиться работать с металлоискателями и щупами, определять находки и фиксировать результаты, а также узнают, как ведется архивный поиск для установления имен павших. «В школах нам часто говорили о Великой Отечественной войне, но здесь это воспринимается совсем иначе. Стоишь на этой земле и понимаешь: именно тут все и происходило. Пробирает до мурашек», – поделилась руководитель экспедиции, студентка РТУ МИРЭА Владлена Михайлова. Она призналась, что приезжает сюда уже в 12-й раз и чувствует эти места как дом – чтобы отдать долг тем, кто отдал жизнь за будущее.