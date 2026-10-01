У «Горводоканала» на Советской Армии в Пскове будут звучать сирены

Жителей Пскова предупредили о проверке системы оповещения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе МП г. Пскова «Горводоканала».

2 октября на территории предприятия по адресу улица Советской Армии, 51 включат локальную сирену. Это первый этап тренировки по гражданской обороне.

Мероприятие необходимо для того, чтобы отработать действия и повысить уровень защиты предприятия при возможных чрезвычайных ситуациях.

Второй этап запланирован на 8 октября, третий – на 14 октября.

В связи с этим горожан просят не волноваться и сохранять спокойствие.