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Общество

Четверых нелегальных работников выдворили из Псковской области

1 октября 2026 года, 16:51

Четверо граждан Узбекистана, трудившихся в Псковской области без документов, отправлены на родину. Как сообщили «Псковской правде» в региональном УФССП России, всех их привлекли к ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ.

Четверых нелегальных работников выдворили из Псковской области

Фото: скрин видео УФССП России по Псковской области

Данная статья наказывает иностранцев за работу в России без действующего патента или разрешения. Проще говоря, они трудились в Псковской области, не оформив бумаги как положено, – а это прямое нарушение миграционных правил.

Сотрудники отделения специального назначения регионального Управления ФССП России довели процедуру выдворения до конца. Нарушителей привезли в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге и передали пограничникам, которые отправили их домой. В паспортах выдворенных появится штамп о выдворении.

Следующие пять лет въезд в Россию для этих иностранных граждан будет закрыт.

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