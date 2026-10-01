В Великих Луках начали поэтапно включать отопление

В Великих Луках начали постепенно запускать отопление. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Тепло подают с учетом технической готовности абонентов. Первыми его получают больницы, школы, детские сады и другие социально значимые объекты.

С понедельника, 5 октября, отопление начнет поступать в многоквартирные жилые дома и остальные городские здания. Подключение будет идти по заявкам.