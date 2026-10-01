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Общество

На котельной №9 в Пскове монтируют систему мазутоснабжения

1 октября 2026 года, 16:10

Реконструкция котельной №9 в Пскове вступила во второй этап. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.

На котельной №9 в Пскове монтируют систему мазутоснабжения

Фото министерства строительства и ЖКХ Псковской области

В настоящее время на объекте жилищно-коммунального хозяйства продолжают прокладывать сетевые и вспомогательные трубопроводы, идет установка газового оборудования. Параллельно специалисты занимаются монтажом системы мазутоснабжения – именно на этом направлении сосредоточено особое внимание.

Подрядчик также начал работы по электрической части.

На котельной №9 в Пскове монтируют систему мазутоснабжения

Фото министерства строительства и ЖКХ Псковской области

Проект реализуют по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств из федерального бюджета.

Завершить работы по контракту подрядчику необходимо до 1 декабря 2026 года.

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