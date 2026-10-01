На котельной №9 в Пскове монтируют систему мазутоснабжения

Реконструкция котельной №9 в Пскове вступила во второй этап. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.
Реконструкция котельной №9 в Пскове вступила во второй этап. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.
В настоящее время на объекте жилищно-коммунального хозяйства продолжают прокладывать сетевые и вспомогательные трубопроводы, идет установка газового оборудования. Параллельно специалисты занимаются монтажом системы мазутоснабжения – именно на этом направлении сосредоточено особое внимание.
Подрядчик также начал работы по электрической части.
Проект реализуют по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств из федерального бюджета.
Завершить работы по контракту подрядчику необходимо до 1 декабря 2026 года.