На котельной №9 в Пскове монтируют систему мазутоснабжения

Реконструкция котельной №9 в Пскове вступила во второй этап. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.



В настоящее время на объекте жилищно-коммунального хозяйства продолжают прокладывать сетевые и вспомогательные трубопроводы, идет установка газового оборудования. Параллельно специалисты занимаются монтажом системы мазутоснабжения – именно на этом направлении сосредоточено особое внимание. Подрядчик также начал работы по электрической части.