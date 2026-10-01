Радиостанции «7 НЕБО» исполнилось 28 лет

Псковской радиостанции «7 НЕБО» сегодня, 1 октября, исполнилось 28 лет. Как отметили в редакции, для коллектива это не просто дата в календаре, а доказательство того, что живое радио в регионе продолжает дышать и развиваться.
Псковской радиостанции «7 НЕБО» сегодня, 1 октября, исполнилось 28 лет. Как отметили в редакции, для коллектива это не просто дата в календаре, а доказательство того, что живое радио в регионе продолжает дышать и развиваться.
К празднику команда подготовила большое обновление эфира. С сегодняшнего дня единственное местное региональное радио зазвучит по-новому.
«Мы – команда профессионалов, которые делают эфир по-настоящему живым. Мы не просто ставим музыку, мы разговариваем с аудиторией, сопереживаем, радуемся и ищем ответы на главные вопросы вместе с жителями региона. Наша уникальность – в человеческом голосе, который звучит искренне», – рассказал руководитель радиовещания госмедиахолдинга Андрей Калинин.
Он отдельно поблагодарил губернатора Псковской области за поддержку и внимание к региональным СМИ. Благодаря этому сигнал «7 НЕБА» сегодня слышен по всему региону– от Пскова до самых отдаленных районов. «Наш голос объединяет города и деревни, делая информацию доступной каждому. Мы гордимся тем, что можем быть полезными для всей области без исключения», – добавил Калинин.
Радиостанция появилась 1 октября 1998 года, в трудный экономический период после дефолта. С первых дней она стала смелым экспериментом – первым в Пскове круглосуточным радио с автоматическим вещанием.
Название придумал коллектив. Цифра «7» перекликалась с холдингом «Телеком», «Седьмым каналом» и газетой «7 дней». Слоган «Наслаждайся» подсказал вторую часть – «небо»: человек, наслаждаясь, будто оказывается на седьмом небе.
Все 28 лет радиостанцию возглавляет Андрей Калинин. В Пскове вещание идет на частоте 107.1 FM, а с 6 марта 2025 года радио звучит на всю область. Сигнал охватывает порядка 90% населения региона — с севера на юг и с запада на восток. Это стало возможным благодаря передатчикам на четырех самых высоких радиомачтах области.
Дополнительные частоты: 89.9 FM – Гдовский район, 95.8 FM – Новосокольнический, Великолукский, Куньинский, Невельский и Локнянский районы, 100.6 FM – Дновский, Порховский, Дедовичский и Бежаницкий районы, 105.4 FM – Пушкиногорский, Новоржевский, Опочецкий, Красногородский, Себежский и Пустошкинский районы.
«7 небо» – единственная региональная государственная радиостанция Псковской области, которая вещает круглосуточно и самостоятельно формирует музыкальное и программное наполнение. Она входит в состав АНО «Медиацентр 60» и находится по адресу: Псков, улица Ленина, 6а.