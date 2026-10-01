Радиостанции «7 НЕБО» исполнилось 28 лет

Псковской радиостанции «7 НЕБО» сегодня, 1 октября, исполнилось 28 лет. Как отметили в редакции, для коллектива это не просто дата в календаре, а доказательство того, что живое радио в регионе продолжает дышать и развиваться.

К празднику команда подготовила большое обновление эфира. С сегодняшнего дня единственное местное региональное радио зазвучит по-новому.

«Мы – команда профессионалов, которые делают эфир по-настоящему живым. Мы не просто ставим музыку, мы разговариваем с аудиторией, сопереживаем, радуемся и ищем ответы на главные вопросы вместе с жителями региона. Наша уникальность – в человеческом голосе, который звучит искренне», – рассказал руководитель радиовещания госмедиахолдинга Андрей Калинин.

Он отдельно поблагодарил губернатора Псковской области за поддержку и внимание к региональным СМИ. Благодаря этому сигнал «7 НЕБА» сегодня слышен по всему региону– от Пскова до самых отдаленных районов. «Наш голос объединяет города и деревни, делая информацию доступной каждому. Мы гордимся тем, что можем быть полезными для всей области без исключения», – добавил Калинин.

Радиостанция появилась 1 октября 1998 года, в трудный экономический период после дефолта. С первых дней она стала смелым экспериментом – первым в Пскове круглосуточным радио с автоматическим вещанием.