Лапароскопия грыжи у детей в Пскове занимает около 20 минут

В Детской областной больнице Пскова операции по удалению грыжи у детей лапароскопическим методом теперь длятся около 20 минут. Как рассказал заведующий операционным блоком Павел Козырев, это сопоставимо со временем открытого вмешательства.

После паузы в больнице вернулись к таким операциям и уже сделали несколько десятков. Сейчас их проводят два хирурга-эндоскописта, работающие в паре.

Главный врач учреждения Евгений Васильев отметил, что по мере накопления опыта вмешательства ускорились.

Впрочем, по словам Павла Козырева, скорость для врачей не главное – приоритетом остается качество операции. После лапароскопического грыжесечения ребенок, как правило, находится в стационаре около трех дней.

Подробнее об этом – в материале наших коллег из АиФ-Псков «Точечная работа. Псковские детские хирурги начали проводить новые операции».