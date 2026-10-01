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Общество / Здоровье

Лапароскопия грыжи у детей в Пскове занимает около 20 минут

1 октября 2026 года, 15:54

В Детской областной больнице Пскова операции по удалению грыжи у детей лапароскопическим методом теперь длятся около 20 минут. Как рассказал заведующий операционным блоком Павел Козырев, это сопоставимо со временем открытого вмешательства.

Лапароскопия грыжи у детей в Пскове занимает около 20 минут

Фото Андрея Степанова

После паузы в больнице вернулись к таким операциям и уже сделали несколько десятков. Сейчас их проводят два хирурга-эндоскописта, работающие в паре.

Главный врач учреждения Евгений Васильев отметил, что по мере накопления опыта вмешательства ускорились.

Впрочем, по словам Павла Козырева, скорость для врачей не главное – приоритетом остается качество операции. После лапароскопического грыжесечения ребенок, как правило, находится в стационаре около трех дней.

Подробнее об этом – в материале наших коллег из АиФ-Псков «Точечная работа. Псковские детские хирурги начали проводить новые операции».

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