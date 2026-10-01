Детские хирурги в Пскове впервые удалили желчный пузырь

В Псковской областной детской клинической больнице впервые выполнили лапароскопическое удаление желчного пузыря у ребенка. Как сообщили главный врач учреждения Евгений Васильев и заведующий операционным блоком Павел Козырев, специалисты также приступили к освоению лапароскопического удаления селезенки.

Павел Козырев отметил, что операция на желчном пузыре прошла штатно. «Здесь всё, что планировали, получилось», – сказал заведующий операционным блоком.

Что касается удаления селезенки, на финальном этапе хирургам пришлось перейти к открытому вмешательству – полностью лапароскопической эту операцию назвать нельзя. Сложности возникли при извлечении органа из брюшной полости: из-за заболевания анатомия пациента была сильно изменена.

Главврач Евгений Васильев объяснил освоение новых методик профессиональным ростом команды и развитием эндоскопической хирургии в учреждении.

Подробнее об этом – в материале наших коллег из АиФ-Псков «Точечная работа. Псковские детские хирурги начали проводить новые операции».