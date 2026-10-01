Эксперт назвал Псковскую область примером в работе над идентичностью

Псковская область демонстрирует системный подход к работе над идентичностью территорий. Такое мнение на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов» сегодня, 1 октября, высказал руководитель компании CityBranding, автор книг «Делай как Урюпинск» и «Бренд города? 35 ответов!» Василий Дубейковский.

Как пишет ПАИ, эксперт поблагодарил организаторов за то, что брендинг здесь обсуждают как рабочий инструмент, а не как тему на перспективу.

Василий Дубейковский напомнил, что Псковскую область часто воспринимают только через ее столицу, хотя регион состоит из множества непохожих друг на друга частей.

По его словам, важно, чтобы даже самые небольшие населенные пункты задумались о своей уникальности, а область помогала им в этом как партнер. Именно такой подход, считает эксперт, и делает Псковскую область хорошим примером.

Перед форумом он проехал по семи городам региона, в том числе побывал в Пустошке и Опочке. Там ему встретилась инсталляция «Россия начинается здесь», и он размышлял над ее смыслом. «Можно подумать: Россия начинается здесь, с меня. И развитие страны начинается с меня. Это хороший посыл для тех, кто живет здесь и хочет что-то изменить», – пояснил эксперт. По его мнению, жители должны прийти к мысли, что с них начинается их город, область и страна.

Помимо Печор, Василий Дубейковский видит потенциал и в других городах. Он отметил красивые муралы, назвал удачным примером сезонные проекты области и обратил внимание на брендированные автобусы «Псковские каникулы».

На питч-сессии форума ему запомнились псковские улитки, проект развития деревни Щукино в Пустошкинском районе и «Горы вдохновения» в Пушкинских Горах.

Отдельно впечатлил Себеж – по словам эксперта, город не слишком известен, но обладает особой точкой притяжения. «Что-то похожее я видел только в Куршской косе. Я бы очень хотел, чтобы в Себеже нашли баланс: там хорошая точка гештальта. Чтобы до него добраться, нужно посетить и другие места Псковской области», – сказал он. «Желаю Псковской земле амбиций, веры в себя, чтобы сила бренда стала преимуществом региона», – подытожил Василий Дубейковский.