Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Проект Псковской области стал призером Детского экофорума

1 октября 2026 года, 14:38

Команда Псковской области вошла в число призеров IV Всероссийского детского экологического форума. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Российского национального фонда поддержки и развития экологических инициатив.

Проект Псковской области стал призером Детского экофорума

Фото Российского национального фонда поддержки и развития экологических инициатив

Региональный проект «Псковская область – место исполнения желаний» был заявлен в номинации «Лучший проект по развитию экотуризма».

Форум начал работу 29 сентября в Магнитогорске. В первый день школьники защищали экологические проекты, обсуждали их с экспертами и знакомились с разработками других команд. Работа шла одновременно на двух площадках Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова.

Во второй день состоялись торжественное открытие и пленарная сессия, а завершился форум церемонией награждения. Победителей назвали в 17 номинациях, а все проекты, прошедшие во второй этап, получат финансовую поддержку.

К участникам обратился президент России Владимир Путин. Он отметил, что Всероссийский детский экофорум дает школьникам возможность проявить знания и компетенции, включиться в решение творческих, технических и гуманитарных задач, связанных с защитой окружающей среды, и внести вклад в экологическое благополучие регионов. «Особо отмечу большой образовательный, просветительский потенциал Форума, его роль в формировании экологической культуры у подрастающего поколения, в воспитании ответственного, бережного отношения к бесценным природным богатствам России», – подчеркнул глава государства.

По итогам форума лучшим проектом по вторичному использованию отходов стал проект Красноярского края. Лучший субботник провели в Московской области. За сохранение биоразнообразия водных объектов отметили Ленинградскую область, за спасение рек и озер – Тюменскую область, за очистку водных объектов – Мурманскую.

Лучшим проектом по озеленению признана работа Ульяновской области, по мониторингу воздуха – Иркутской области. В номинации «Лучший проект по развитию экотуризма» победу одержал Хабаровский край, а Псковская область стала призером.

Лучшим спортивным проектом на природе назван проект Республики Дагестан. За сохранение природных памятников наградили Чувашскую Республику, за сохранение растений – Ярославскую область, за защиту животных – Ивановскую. Лучшим проектом по экопросвещению стал проект Курганской области, по формированию экопривычек – Ростовской. Лучшее экомероприятие в школе или детсаду прошло в Удмуртии. В цифровых номинациях отличились Орловская область – за лучший цифровой проект в экологии, и Республика Татарстан – за лучшую цифровую игру.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе
«Кричит о помощи»

Общество / Образование
14 октября 14:34

«Кричит о помощи»

Псковские специалисты объяснили, как понять, что у ребёнка беда