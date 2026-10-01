Проект Псковской области стал призером Детского экофорума

Команда Псковской области вошла в число призеров IV Всероссийского детского экологического форума. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Российского национального фонда поддержки и развития экологических инициатив.

Региональный проект «Псковская область – место исполнения желаний» был заявлен в номинации «Лучший проект по развитию экотуризма».

Форум начал работу 29 сентября в Магнитогорске. В первый день школьники защищали экологические проекты, обсуждали их с экспертами и знакомились с разработками других команд. Работа шла одновременно на двух площадках Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова.

Во второй день состоялись торжественное открытие и пленарная сессия, а завершился форум церемонией награждения. Победителей назвали в 17 номинациях, а все проекты, прошедшие во второй этап, получат финансовую поддержку.

К участникам обратился президент России Владимир Путин. Он отметил, что Всероссийский детский экофорум дает школьникам возможность проявить знания и компетенции, включиться в решение творческих, технических и гуманитарных задач, связанных с защитой окружающей среды, и внести вклад в экологическое благополучие регионов. «Особо отмечу большой образовательный, просветительский потенциал Форума, его роль в формировании экологической культуры у подрастающего поколения, в воспитании ответственного, бережного отношения к бесценным природным богатствам России», – подчеркнул глава государства.

По итогам форума лучшим проектом по вторичному использованию отходов стал проект Красноярского края. Лучший субботник провели в Московской области. За сохранение биоразнообразия водных объектов отметили Ленинградскую область, за спасение рек и озер – Тюменскую область, за очистку водных объектов – Мурманскую.

Лучшим проектом по озеленению признана работа Ульяновской области, по мониторингу воздуха – Иркутской области. В номинации «Лучший проект по развитию экотуризма» победу одержал Хабаровский край, а Псковская область стала призером.

Лучшим спортивным проектом на природе назван проект Республики Дагестан. За сохранение природных памятников наградили Чувашскую Республику, за сохранение растений – Ярославскую область, за защиту животных – Ивановскую. Лучшим проектом по экопросвещению стал проект Курганской области, по формированию экопривычек – Ростовской. Лучшее экомероприятие в школе или детсаду прошло в Удмуртии. В цифровых номинациях отличились Орловская область – за лучший цифровой проект в экологии, и Республика Татарстан – за лучшую цифровую игру.