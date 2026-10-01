Псковские хирурги рассказали, всегда ли детям подходит лапароскопическая операция

Операции через проколы позволяют избежать большого разреза, однако выбрать такой способ можно не во всех случаях. От чего зависит решение «Псковской правде» рассказали специалисты Псковской областной детской клинической больницы.

Главный врач Евгений Васильев отметил, что родители нередко просят провести лапароскопическую операцию из-за косметического эффекта. При этом, по его словам, после открытого вмешательства рубец тоже может быть тонким: хирурги используют косметические нити. Лапароскопия сложнее с точки зрения анестезии и техники выполнения, поэтому один лишь размер будущего шва не определяет выбор метода.

Как пояснил заведующий операционным блоком Павел Козырев, лапароскопия привлекает и возможностью более быстрого восстановления. Например, после операции при паховой грыже ребёнок находится в стационаре около трёх дней, после лапароскопического удаления аппендикса или желчного пузыря – пять-семь дней. По словам хирурга, обычно через неделю после выписки дети могут вернуться в школу или детский сад.

При выборе метода врачи также учитывают состояние пациента. Ограничениями для лапароскопии могут стать тяжёлые сопутствующие заболевания, перенесённые ранее обширные операции на брюшной полости с возможным образованием спаек, а в случае паховой грыжи – её ущемление.

Обсудить способ планового вмешательства родители могут на приёме в консультативно-диагностическом центре. Определиться лучше заранее: это поможет больнице составить план госпитализации.

Подробнее об этом – в материале наших коллег из АиФ-Псков «Точечная работа. Псковские детские хирурги начали проводить новые операции».