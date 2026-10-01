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Общество

Объектом мирового уровня назвали фрески Мирожского монастыря

1 октября 2026 года, 14:21

Фрески Спасо-Преображенского Мирожского монастыря в Пскове имеют мировое значение, но о них пока мало знают даже в России. Об этом на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов» заявила вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Инна Пехова. Как сообщает ПАИ, эксперт призналась, что ей особенно дорога Псковская область, и назвала себя ее амбассадором.

Объектом мирового уровня назвали фрески Мирожского монастыря

Фото Екатерины Ивановой / ПАИ

Инна Пехова сформулировала главный критерий сильного бренда: останется ли гость на ночь. По ее словам, все начинается именно с человека. 

«Бренд обещает – гостеприимство доказывает. Смена вывески без пересборки продукта и команды не работает», – отметила спикер форума.

Вице-президент добавила, что наследие становится брендом только тогда, когда появляется повод приехать сегодня. Историю, по ее мнению, нельзя продавать как музей, а первое, с чего нужно начинать перезагрузку, – не логотип, а люди.

Отель, встроенный в жизнь города, по словам Инны Пеховой, начинает продавать не номера, а сам город. Силу бренда она видит в культурном капитале, событиях, гастрономии, партнерстве и цифровом маркетинге.

Статистику по Псковской области эксперт назвала впечатляющей. В 2025 году регион принял 3 млн туристов и экскурсантов – на 20% больше, чем годом ранее. Число поездок выросло на 14,5%, до 482 тысяч. Бронирования отелей и апартаментов увеличились на 50%, а область вошла в топ-5 самых быстрорастущих направлений страны. Помимо фресок Мирожского монастыря, Инна Пехова в том числе выделила «Квартал Мейера», Дом Фролова и другие объекты. Вице-президент также отметила открытость местных жителей и насыщенный событийный календарь региона.

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