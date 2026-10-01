Уроженец Пскова Карасёв стал вице-губернатором Оренбургской области

Заместителем губернатора по вопросам региональной безопасности Оренбургской области назначен уроженец Пскова Сергей Карасёв. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что Сергей Павлович – полковник запаса, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и двух орденов Мужества. Кроме того, он входит в число 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным. Более 20 лет Карасёв служил в Вооруженных силах России, участвовал в боевых действиях в Сирии и в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

У Сергея Карасёва есть и опыт гражданской управленческой работы: с декабря 2025 года он занимал должность заместителя главы городского округа Самара.

Евгений Солнцев выразил уверенность, что этот опыт пригодится и Оренбургской области. Одним из важных направлений работы на новом посту станет взаимодействие с ветеранами СВО и повышение безопасности региона.

«Для нас особенно важно, что ветераны СВО продолжают работать на благо страны, привнося в систему управления проверенные качества – ответственность, верность долгу и способность решать сложнейшие задачи», – подчеркнул глава региона.

Отметим, что Сергей Карасёв родился в 1982 году в Пскове.