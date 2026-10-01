В Псковской областной детской клинической больнице сократили сроки ожидания операций и обследований. Если прежде по отдельным направлениям очередь могла растягиваться на десятки месяцев, теперь помощь оказывают в установленные нормативами сроки, сообщил главный врач учреждения Евгений Васильев.
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По его словам, очередь на плановую операцию при паховой грыже сейчас составляет не более двух недель. За один операционный день врачи могут выполнить пять-шесть открытых грыжесечений или две-три эндоскопические операции.
Способ планового вмешательства родители могут обсудить на приёме в консультативно-диагностическом центре. Васильев посоветовал определиться с ним заранее, чтобы специалисты учли выбранный метод при составлении плана госпитализации.
Подробнее об этом – в материале наших коллег из АиФ-Псков «Точечная работа. Псковские детские хирурги начали проводить новые операции».
Ранее сообщалось, что в Псковской областной детской клинической больнице после перерыва возобновили лапароскопические операции при паховой грыже у детей. Врачи выполнили уже несколько десятков таких вмешательств.