В Псковской областной детской клинической больнице сократили сроки ожидания операций и обследований. Если прежде по отдельным направлениям очередь могла растягиваться на десятки месяцев, теперь помощь оказывают в установленные нормативами сроки, сообщил главный врач учреждения Евгений Васильев.

По его словам, очередь на плановую операцию при паховой грыже сейчас составляет не более двух недель. За один операционный день врачи могут выполнить пять-шесть открытых грыжесечений или две-три эндоскопические операции.

Способ планового вмешательства родители могут обсудить на приёме в консультативно-диагностическом центре. Васильев посоветовал определиться с ним заранее, чтобы специалисты учли выбранный метод при составлении плана госпитализации.

Подробнее об этом – в материале наших коллег из АиФ-Псков «Точечная работа. Псковские детские хирурги начали проводить новые операции».

Ранее сообщалось, что в Псковской областной детской клинической больнице после перерыва возобновили лапароскопические операции при паховой грыже у детей. Врачи выполнили уже несколько десятков таких вмешательств.