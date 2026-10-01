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Общество

Псковичей приглашают на конкурс «Пробуждая сердца»

1 октября 2026 года, 12:54

Жители Псковской области могут принять участие в творческом конкурсе «Пробуждая сердца». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе «Бессмертного полка России», конкурс посвящен памяти народного артиста СССР, Героя Труда России и сопредседателя центрального штаба движения Василия Ланового.

Псковичей приглашают на конкурс «Пробуждая сердца»

Фото: скрин видео «Бессмертного полка России»

Заявки принимают до 30 ноября. 

Конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив уже в четвертый раз. В прошлые годы он объединил более 40 тысяч участников.

«Пять лет уже с нами нет Василия Семеновича, но его дело – сохранение российской культуры, прославление нашего литературного достояния, воспитание души через искусство и любовь к Родине – продолжает жить в этом конкурсе», – отметила сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Государственной Думы России Елена Цунаева.

В этом году участники будут декламировать лучшие произведения русской классики, записывать видеоролики с чтением стихов собственного сочинения, рассказывать о героях Отечества в песнях, рисунках, эссе и видеороликах, а также сохранять истории современных героев в уроках мужества.

По просьбам россиян число номинаций расширили до 13. Появилась номинация «Я люблю тебя, Россия» – в память о народном артисте России Михаиле Ножкине, ушедшем в этом году.

Ключевая тема конкурса – гордость за защитников Отечества. Участники могут прославлять подвиги участников специальной военной операции в стихах, прозе, видеороликах, рисунках и фотографиях.

«Сейчас очень важный период для культуры – мы не просто создаем новые песни и стихи, но в них сохраняем нашу историю. Героизм и мужество советских солдат во времена Великой Отечественной войны записывались в окопах и продолжают жить сейчас в творчестве, настал наш черед сохранять историческую правду», – отметил член почетного жюри, заслуженный артист России Сергей Войтенко.

Требования к работам и возрастные ограничения отличаются в зависимости от номинации – их можно найти в положении о конкурсе на сайте polkrf.ru. Подавать заявки разрешено неограниченное количество раз и сразу в нескольких номинациях.

Победителей объявят в конце января 2027 года, а в феврале для них проведут праздничную программу с церемонией награждения в Москве.

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