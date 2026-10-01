Историков предложили привлекать к туризму с самого начала

Туристические проекты выиграют, если историки будут участвовать в них с первых шагов. Об этом на форуме в Пскове заявил председатель правления Российского исторического общества (РИО) Руслан Гагкуев. Он также возглавляет фонд «История Отечества» и является членом-корреспондентом Российской академии образования.

Как сообщает ПАИ, Руслан Гагкуев поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за приглашение и внимание к сохранению исторической памяти.

Псковскую область он привел в пример того, как нужно подходить к этим вопросам.

По мнению эксперта, история и туризм неразрывно связаны. Когда к работе подключаются профессионалы-историки, появляются яркие сюжеты и складывается культурный код территории. Для ученых это шанс поделиться наработками и неизвестными фактами, что открывает новые возможности для отрасли.

Ключевой момент, как подчеркнул Руслан Гагкуев, – привлекать исследователей на начальном этапе. Именно так рождаются неожиданные находки, ценные источники и по-настоящему востребованные проекты. В Псковской области этому уделяют особое внимание, подчеркнул председатель правления Российского исторического общества.

Эксперт в том числе добавил, что без исследовательской работы многие проекты невозможны, и призвал опираться на краеведческое сообщество. Общество поддерживает краеведов, проводит конкурсы и отмечает лучшие практики. «Совсем скоро подведём итоги очередного конкурса краеведов. Лучшие приедут в Москву, чтобы посоревноваться между собой», – рассказал Руслан Гагкуев.

Гость также сообщил, что в Псковской области при поддержке губернатора стартует форум Российского исторического общества о развитии регионов и малых городов.

«Не нужно ждать, пока историки сами пробьются в туризм, нужно включать их в эту работу с самого начала. Тогда задумки станут ещё привлекательнее, и мы достигнем тех показателей, которые обозначил президент Владимир Путин», – подытожил он.