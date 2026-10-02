Специалисты рассказали, как бороться с муравьями в квартире

Что делать, если муравьи появились в квартире, рассказала энтомолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» Вера Агасой.

Первый шаг — ограничить муравьям доступ к пище и воде. Продукты стоит хранить в закрытых контейнерах, вовремя убирать крошки и мусор, не оставлять на ночь грязную посуду, устранить протечки и по возможности заделать щели, через которые насекомые перемещаются между помещениями.

Для борьбы с колонией используют приманки, гели и приманочные станции: рабочие муравьи уносят приманку в гнездо, поэтому результат появляется не сразу. Обработка только видимых насекомых аэрозолем может не решить проблему.

Если муравьёв много или они возвращаются, стоит обратиться к специалистам по дезинсекции. При выборе способа обработки важно выяснить, не распространились ли насекомые за пределы одной квартиры.

Что еще делать, если у вас дома появились муравьи, можно узнать здесь.