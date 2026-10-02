Псковичам рассказали, где в многоэтажках прячутся муравьи

Где в квартире могут жить муравьи, «Псковской правде» рассказала энтомолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» Вера Агасой.

По словам специалиста, насекомые выбирают тёплые, сравнительно влажные и защищённые места поблизости от пищи и воды. Они могут селиться в пустотах и трещинах стен, межэтажных перекрытиях, возле труб отопления, за плиткой или плинтусами.

«Человек может, к примеру, видеть дорожку муравьёв у себя на кухне. Но это вовсе не означает, что гнездо находится непосредственно там», — пояснила Вера Агасой.

Возраст дома при этом не играет решающей роли: насекомые могут появиться как в новостройке, так и в старом здании. Столкнуться с ними могут жильцы всех этажей: муравьи перемещаются по межэтажным перекрытиям и инженерным конструкциям.

Что делать, если у вас дома появились муравьи, можно узнать здесь.



