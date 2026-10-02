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Общество

Роспотребнадзор не зафиксировал обращений псковичей из-за муравьёв в квартирах

2 октября 2026 года, 09:19

В этом году жители Пскова не обращались в региональное управление Роспотребнадзора с жалобами на муравьёв в квартирах. Об этом специалисты ведомства сообщили «Псковской правде».

Роспотребнадзор не зафиксировал обращений псковичей из-за муравьёв в квартирах

Фото: ИИ

«Говорить о массовой проблеме или росте численности муравьёв в квартирах сейчас оснований нет», — подчеркнули в управлении.

При этом отдельные псковичи рассказывают, что сталкиваются с насекомыми дома. Как объясняют специалисты, чаще всего в жилье заводятся рыжие домовые и фараоновые муравьи. Эти виды привязаны к человеческому жилью и их активность носит всесезонный характер.

Что делать, если у вас дома появились муравьи, можно узнать здесь

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