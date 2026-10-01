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Общество

Псковский ветеран СВО открыл центр для творческих детей «АртПлатформа»

1 октября 2026 года, 13:00

В Псковской области появился центр развития молодежи «АртПлатформа». Как рассказали на брифинге в медиацентре ПАИ директор центра, ветеран СВО Валерий Хруцкий и его заместитель Данил Аюпов, здесь талантливые дети из муниципалитетов региона смогут проявить себя в танцах, музыке и конферансе.

Псковский ветеран СВО открыл центр для творческих детей «АртПлатформа»

Фото: ПАИ

Валерий Хруцкий признался, что идея родилась после тяжелого ранения и ампутации, когда в марте его уволили из Вооруженных Сил. Перед ним встал вопрос, чем заниматься дальше. Первым делом он пришел в спорт – как и многие ветераны. Стал вратарем хоккейной команды, встал на коньки с протезом, тренировался и играет до сих пор.

Но затем пришло понимание: в спорт устремились все, а другие направления остались в стороне. Вместе с Данилом Аюповым он решил создать площадку для ребят, которые хотят заниматься творчеством, но не имеют возможности уехать в большие города.

«Есть которые не любят спорт, но зато любят танцевать или петь», – пояснил ветеран специальной военной операции.

Центр уже дал старт фестивалю «Псковское созвездие». Он призван поддержать творчески одаренных детей вне зависимости от достатка семьи и места проживания.

«Мы попробуем дать детям из глубинки, которые хотят, умеют и желают всем этим заниматься, возможность проявить себя. Всё это бесплатно, мы делаем достаточно хорошие площадки высокого уровня», – отметил Валерий Хруцкий.

Победители смогут выступить на гала-концерте. На него приглашены два эксперта из Москвы, способные повлиять на участие детей в федеральных проектах.

Данил Аюпов добавил, что такого проекта в регионе еще не было. Отдельный акцент сделан на номинации «Конферанс» – забытом жанре, где участники учатся вести мероприятия. Прием заявок уже открыт. В декабре начнется образовательный блок: мастер-классы проведут приглашенные специалисты, среди них известный московский режиссер-постановщик Дмитрий Платонов. В феврале стартуют отборочные туры. Пройдут они в Гдове, Великих Луках, Опочках, Острове и Пскове.

Лауреаты зональных этапов выйдут в суперфинал, где разыграют Гран-при. «Сейчас мы готовим и утверждаем специальные стипендии для победителей. И привлекаем различных партнёров, чтобы обеспечить их подарками», – подытожил Данил Аюпов.

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