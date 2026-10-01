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Общество

В Псковской области нашли 2,4 тысячи га заросших сельхозугодий

1 октября 2026 года, 12:40

В Псковской области выявили более 2,4 тысячи гектаров заросших сельхозугодий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В Псковской области нашли 2,4 тысячи га заросших сельхозугодий

Фото Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Такие цифры дали выездные обследования, прошедшие с 1 по 25 сентября.

Инспекторы проверили 17 участков сельхозназначения. В работе применяли беспилотники и мобильное приложение «Инспектор». Помимо общей площади зарастания, в Печорском и Гдовском округах обнаружили 51,1 гектара, покрытого борщевиком Сосновского. По итогам проверок выдано восемь предписаний.

В Псковской области нашли 2,4 тысячи га заросших сельхозугодий

Фото Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Если смотреть с начала года, картина масштабнее: госинспекторы зафиксировали 61 заросший участок общей площадью свыше 6,4 тысячи гектаров. Правда, на четырех участках площадью 16,6 гектара собственники уже справились с сорняком.

Тем, у кого на земле растет борщевик, выдали 31 предписание об устранении нарушений и объявили одно предостережение, уточнили в Россельхознадзоре.

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