С 25 октября изменится расписание пригородных поездов в Псковской области

Жителей Псковской области предупредили об изменениях в расписании пригородных поездов. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, корректировки вступят в силу с 25 октября 2026 года.

Поезд №6724/6723, следующий из Пскова в Великие Луки, будет отправляться со станции Псков-Пассажирский в 17:25. Время прибытия останется прежним.

На маршруте Морино – Дно состав №6651 будет отправляться в 06:56 и прибудет в пункт назначения в 07:30. Обратный поезд №6652 отправится из города Дно в 06:11 и прибудет в Морино в 06:46. Состав №6657 Дно – Псков-Пассажирский, в свою очередь, будет стартовать в 08:25, прибытие – по действующему расписанию.

Изменения коснутся и направления Новосокольники – Дно. Поезд №6512 отправится из Новосокольников в 14:50 и прибудет в Дно в 19:08. В обратную сторону состав №6515 выйдет в 13:37 и прибудет в Новосокольники в 18:22. Еще один поезд, №6516, отправится из Новосокольников в 08:55 и прибудет в Дно в 13:25.

Также скорректировано расписание на маршруте Оредеж – Дно. Состав №6953, как уточнили в профильном министерстве, выйдет в 09:52 и прибудет в Дно в 12:55. Обратный поезд №6954 отправится в 16:37 и прибудет в Оредеж в 19:56.