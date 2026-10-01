Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

С 25 октября изменится расписание пригородных поездов в Псковской области

1 октября 2026 года, 17:52

Жителей Псковской области предупредили об изменениях в расписании пригородных поездов. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, корректировки вступят в силу с 25 октября 2026 года.

С 25 октября изменится расписание пригородных поездов в Псковской области

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Поезд №6724/6723, следующий из Пскова в Великие Луки, будет отправляться со станции Псков-Пассажирский в 17:25. Время прибытия останется прежним.

На маршруте Морино – Дно состав №6651 будет отправляться в 06:56 и прибудет в пункт назначения в 07:30. Обратный поезд №6652 отправится из города Дно в 06:11 и прибудет в Морино в 06:46. Состав №6657 Дно – Псков-Пассажирский, в свою очередь, будет стартовать в 08:25, прибытие – по действующему расписанию.

Изменения коснутся и направления Новосокольники – Дно. Поезд №6512 отправится из Новосокольников в 14:50 и прибудет в Дно в 19:08. В обратную сторону состав №6515 выйдет в 13:37 и прибудет в Новосокольники в 18:22. Еще один поезд, №6516, отправится из Новосокольников в 08:55 и прибудет в Дно в 13:25.

Также скорректировано расписание на маршруте Оредеж – Дно. Состав №6953, как уточнили в профильном министерстве, выйдет в 09:52 и прибудет в Дно в 12:55. Обратный поезд №6954 отправится в 16:37 и прибудет в Оредеж в 19:56.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Два турбоперекрестка оборудуют в Пскове

Транспорт / Инфраструктура
29 июня 10:56

Два турбоперекрестка оборудуют в Пскове
Опубликованы адреса, где в Псковской области установят камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Транспорт / Инфраструктура
14 июня 10:49

Опубликованы адреса, где в Псковской области установят камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Отлить в асфальтобетоне

Транспорт / Инфраструктура
2 марта 15:55

Отлить в асфальтобетоне

Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнётся уже 15 марта.