Псковские гонщики поборются за Кубок России по ралли

Три спортсмена из Псковской области вошли в число участников финального этапа чемпионата России по ралли. Как пишет ПАИ, Сергей Соболев, Маргарита Гребёнкина и Андрей Утцов заявились на гонку «Альметьевск», которая состоится 9 и 10 октября.

Трасса протяженностью 106 километров разбита на 13 спецучастков.

Соболев поедет в экипаже с Максимом Плюхиным из Тольятти – вместе они поборются за призы в зачете 1600Н. Псковский штурман Гребёнкина выступит в этом же классе с Александром Станововым из Ярославской области.

Утцов стартует в зачете 1400Н.

Перед решающим этапом Соболев занимает шестое место среди пилотов, уступая лидеру 54 очка. Гребёнкина лидирует среди штурманов. Утцов в зачете идет первым.