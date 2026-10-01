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Спорт / Соревнования

Псковские гонщики поборются за Кубок России по ралли

1 октября 2026 года, 16:37

Три спортсмена из Псковской области вошли в число участников финального этапа чемпионата России по ралли. Как пишет ПАИ, Сергей Соболев, Маргарита Гребёнкина и Андрей Утцов заявились на гонку «Альметьевск», которая состоится 9 и 10 октября.

Псковские гонщики поборются за Кубок России по ралли
Экипаж Сергея Соболева
Фото: ASMG

Трасса протяженностью 106 километров разбита на 13 спецучастков.

Соболев поедет в экипаже с Максимом Плюхиным из Тольятти – вместе они поборются за призы в зачете 1600Н. Псковский штурман Гребёнкина выступит в этом же классе с Александром Станововым из Ярославской области. 

Утцов стартует в зачете 1400Н.

Перед решающим этапом Соболев занимает шестое место среди пилотов, уступая лидеру 54 очка. Гребёнкина лидирует среди штурманов. Утцов в зачете идет первым.

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