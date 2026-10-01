Печорский суд рассмотрит дело о контрабанде 9,8 кг наркотиков

В Печорский районный суд направлено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Как сообщили «Псковской правде» в объединенной пресс-службе судов Псковской области, на скамье подсудимых окажутся иностранец и гражданин России.

Их обвиняют по двум статьям: контрабанда наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (часть 3 статьи 229.1 УК РФ) и покушение на незаконный сбыт (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ).

По данным следствия, мужчины договорились с неустановленными лицами о переправке наркотиков через таможенную границу в Россию из стран Евросоюза. За пределами страны они спрятали в автомобиле, в специально оборудованных тайниках, наркотическое средство массой почти 9,8 кг. Его собирались продать в Москве.

Груз переместили через границу, но выявили при таможенном контроле и в ходе оперативно-разыскной деятельности. Решается вопрос о назначении дела к слушанию.