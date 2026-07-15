Для ветеранов СВО запустят кадровую программу «Время мастеров»

Герой России, член Генерального совета «Единой России» Евгений Поддубный во время встречи с военнослужащими в Ставрополе анонсировал новую программу профессионального переобучения. Инициатива «Время мастеров» будет направлена на подготовку квалифицированных кадров для производственной сферы из числа бывших участников спецоперации.

На встрече с военнослужащими и членами их семей обсуждались предложения для обновляемой Народной программы партии. В центре внимания оказались вопросы комплексной поддержки защитников: от развития программ реабилитации и образовательных проектов до патриотического воспитания молодёжи и противодействия недостоверной информации. Евгений Поддубный уточнил, что старт программы «Время мастеров» намечен на ближайшее время. По его словам, она позволит фронтовикам освоить новые профессиональные компетенции, а предприятиям – получить высококвалифицированных специалистов. Одновременно прорабатываются меры поддержки для тех ветеранов, кто планирует открыть собственное дело, в том числе в сфере сельского хозяйства.