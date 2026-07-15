Чтобы псковичка смогла увидеться с сыном, службам пришлось вскрыть квартиру

Псковские судебные приставы помогли матери встретиться с двухлетним сыном. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Когда судебное решение вступило в законную силу, отец ребенка систематически начал уклоняться от его исполнения. Он 17 раз нарушил установленный судом порядок общения матери с ребенком, а также скрывал местонахождение сына, препятствуя проведению исполнительных действий.

Судебные приставы девять раз составляли протоколы об административных правонарушениях. Должника временно ограничили в праве управления транспортными средствами. Но все это не помогло.

В результате квартиру вскрыли. Внутри был мужчина. Он прятался в туалете. В результате сотрудники службы обеспечили встречу матери с ребенком.

В настоящее время решение суда исполнено. Порядок общения матери с сыном восстановлен и находится на постоянном контроле судебных приставов.