Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Чтобы псковичка смогла увидеться с сыном, службам пришлось вскрыть квартиру

15 июля 2026 года, 16:30

Псковские судебные приставы помогли матери  встретиться с двухлетним сыном. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Когда судебное решение вступило в законную силу, отец ребенка систематически начал уклоняться от его исполнения. Он 17 раз нарушил установленный судом порядок общения матери с ребенком, а также скрывал местонахождение сына, препятствуя проведению исполнительных действий.

Судебные приставы девять раз составляли протоколы об административных правонарушениях. Должника временно ограничили в праве управления транспортными средствами. Но все это не помогло.

В результате квартиру вскрыли. Внутри был мужчина. Он прятался в туалете. В результате сотрудники службы обеспечили встречу матери с ребенком.

В настоящее время решение суда исполнено. Порядок общения матери с сыном восстановлен и находится на постоянном контроле судебных приставов.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами