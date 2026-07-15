Более миллиона рублей выманили мошенники у псковичей

Несколько жителей Пскова, а также Псковского и Островского районов стали жертвами телефонных аферистов. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банков, убедили людей перевести сбережения на «безопасные счета», в результате чего пострадавшие лишились крупных сумм.

По данным полиции, преступники действовали по стандартной схеме, настаивая на немедленном переводе денег под предлогом их защиты от несанкционированного списания. Кроме того, несколько граждан потеряли свои средства при совершении сделок купли-продажи товаров на онлайн-площадках. Общий ущерб, причинённый обманутым жителям региона, превысил миллион рублей. Все пострадавшие обратились за помощью в органы внутренних дел. В настоящий момент по данным фактам возбуждены уголовные дела.