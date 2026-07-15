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Общество

Улицы перекроют в Пскове из-за концерта «Ленинграда»

15 июля 2026 года, 15:27

Несколько улиц перекроют в Пскове из-за концерта «Ленинграда» 25 июля. Об этом пишет ПАИ со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте администрации города.

Улицы перекроют в Пскове из-за концерта «Ленинграда»

Фото: Арсений Тимашов

С 08:00 до 23:00 движение ограничат по улице Кузнецкой от площади Победы до Октябрьского проспекта и по улице Спортивной.

В качестве объездов предлагается использовать улицы Некрасова, Яна Фабрициуса, Советскую, Вокзальную, Гражданскую и Октябрьский проспект.

Ограничения вводятся для проведения концерта группы «Ленинград» и создания условий для проведения соревнований.

Концерт «Ленинграда» станет первым крупным музыкальным событием на обновлённом стадионе «Машиностроитель» после реконструкции. 

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