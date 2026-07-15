Исторический праздник «Малая дружина» пройдет в Псковском кремль 18 июля

18 июля на территории Псковского кремля развернётся праздник «Малая дружина». Гостей ждут тематические площадки, где можно будет испытать себя в средневековых забавах, освоить азы ратного строя и проверить меткость в стрельбе из лука. Об этом «ПСковскйо правде» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На площадке «Ратные подвиги» юные посетители смогут облачиться в доспехи и сразиться с командой соперников, чтобы завладеть их знаменем. Локация «Стена щитов» позволит любому желающему примерить на себя роль русского дружинника и выучить команды, необходимые для слаженного боя в строю. В «Лучном тире» участники погрузятся в атмосферу средневековья, осваивая технику стрельбы из лука. А «Суличный тир» бросит вызов меткости добрых молодцев.

Мероприятие пройдёт с 11:00 до 15:00. Вход на территорию кремля для жителей Пскова и Псковской области бесплатный; для остальных категорий посетителей — согласно действующему тарифу.

Дополнительная информация по телефону: +78112331065.

Исторический праздник организован в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.