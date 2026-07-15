Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Исторический праздник «Малая дружина» пройдет в Псковском кремль 18 июля

15 июля 2026 года, 14:55

18 июля на территории Псковского кремля развернётся праздник «Малая дружина». Гостей ждут тематические площадки, где можно будет испытать себя в средневековых забавах, освоить азы ратного строя и проверить меткость в стрельбе из лука. Об этом «ПСковскйо правде» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Исторический праздник «Малая дружина» пройдет в Псковском кремль 18 июля

Фото: Псковский музей-заповедник

На площадке «Ратные подвиги» юные посетители смогут облачиться в доспехи и сразиться с командой соперников, чтобы завладеть их знаменем. Локация «Стена щитов» позволит любому желающему примерить на себя роль русского дружинника и выучить команды, необходимые для слаженного боя в строю. В «Лучном тире» участники погрузятся в атмосферу средневековья, осваивая технику стрельбы из лука. А «Суличный тир» бросит вызов меткости добрых молодцев.

Мероприятие пройдёт с 11:00 до 15:00. Вход на территорию кремля для жителей Пскова и Псковской области бесплатный; для остальных категорий посетителей — согласно действующему тарифу. 

Дополнительная информация по телефону: +78112331065. 

Исторический праздник организован в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами