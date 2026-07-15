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Общество

Врач-аллерголог: «Холодовые» профессии и резкие перепады температур провоцируют астму

15 июля 2026 года, 14:34

Работа, связанная с резкими перепадами температур и частыми простудами, может спровоцировать возвращение бронхиальной астмы даже у тех, кто считал себя здоровым много лет. Об этом в интервью радио «Серебряный дождь» рассказала аллерголог-пульмонолог Татьяна Пистрая.

Врач-аллерголог: «Холодовые» профессии и резкие перепады температур провоцируют астму

Фото: pxhere.com

Специалист привела в пример профессии, которые особенно опасны для людей с аллергическими заболеваниями: сотрудники продовольственных складов, вынужденные постоянно заходить в холодильные камеры, где температура опускается ниже нуля. «Представьте: на улице плюс 30, и ты заходишь в холодильник с минусовой температурой. Резкие перепады — один из главных провоцирующих факторов», — объяснила врач.

По словам Пистрой, такие перепады способствуют частым простудам, а вирусные инфекции, в свою очередь, являются триггерами для обострения аллергических заболеваний. «Это не сама аллергия, но она может быть спусковым крючком для обострения», — уточнила она.

Врач рекомендовала пациентам с аллергией и астмой тщательно выбирать место работы и избегать профессий с вредными условиями труда, высокой физической нагрузкой и контактом с химическими веществами.

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