Пьяный сторож попал в ДТП на угнанном тракторе в Новоржевском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Пьяный сторож попал в ДТП на угнанном тракторе в Новоржевском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В районе 23:00 13 июля с территории сельхозорганизации в деревне Жадрицы угнали колёсный трактор МТЗ-82.
Сотрудники местного отделения полиции оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний сторож этой сельхозорганизации. Трактор с техническими повреждениями обнаружили на территории деревни Жадрицы.
По версии следствия, пьяный мужчина решил воспользоваться доступной ему техникой в своих целях, но не справился с управлением и попал в ДТП.
В отношении новоржевца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Проводится расследование.