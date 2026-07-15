Пьяный сторож попал в ДТП на угнанном тракторе в Новоржевском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В районе 23:00 13 июля с территории сельхозорганизации в деревне Жадрицы угнали колёсный трактор МТЗ-82.

Сотрудники местного отделения полиции оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний сторож этой сельхозорганизации. Трактор с техническими повреждениями обнаружили на территории деревни Жадрицы.

По версии следствия, пьяный мужчина решил воспользоваться доступной ему техникой в своих целях, но не справился с управлением и попал в ДТП.

В отношении новоржевца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Проводится расследование.