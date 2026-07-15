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Общество

Фигурку фантастического зверя нашли псковские археологи

15 июля 2026 года, 12:27

Обломок фигурки фантастического зверя нашли археологи на Ольгинском - 10 раскопе на улице Пароменской в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в Археологическом центре Псковской области. От фигурки осталась голова.

Фигурку фантастического зверя нашли псковские археологи

Археологический центр Псковской области

Облик такой фигурки известен по другим находкам в северной и центральной частях Древней Руси (в том числе и в Пскове) и в Прибалтике.

Большое количество таких подвесок впервые обнаружили на территории Смоленщины, а также в низовьях реки Даугава, в землях ливов.

«Это было женское украшение-амулет – его носили на груди или на поясе, часто вместе с другими подвесками. Основной хронологический интервал наибольшего распространения подвески – XI-1-я пол. XII веков, но встречаются они в культурных отложениях вплоть до XIII-XIV веков», – рассказали в Археологическом центре.

Что это за зверь, неизвестно до сих пор. Исследователи видели в подвеске изображение барса, собаки, рыси, но чаще всего коня. В 2014 году латышский исследователь Роберт Спиргис предположил, что зверь напоминает левкроту – фантастического зверя начала нашей эры родом из Индии, описанного Плинием Старшим в его многотомном труде «Естественная история».

Фигурку фантастического зверя нашли псковские археологи

Археологический центр Псковской области

Задние ноги у левкроты оленьи, а шея, грудь и передние лапы львиные, размером существо с осла. У животного пасть от уха до уха, а вместо зубов сплошная костяная пластина. Существо по описанию подражает человеческой речи, чрезвычайно быстро бегает, заманивает путников к себе, чтобы съесть.

Спиргис предположил, возможно, «древнерусское духовенство знало какую-то связанную с левкротой морализующую историю, которая до нас не дошла», и воспринималась эта «зверюшка» русскими книжниками как страж земного рая.

С 2004 года изображение такого амулета является символом Института археологии Российской академии наук.

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