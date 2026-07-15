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Общество

Молодой специалист приступила к работе в ФАП в Дновском районе

15 июля 2026 года, 11:48

В новом фельдшерско-акушерском пункте деревни Белая филиала «Дновский» приступила к работе молодой специалист Екатерина Баринова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX. Это стало возможным благодаря программе «Земский фельдшер».

Молодой специалист приступила к работе в ФАП в Дновском районе

Фото: Канал MAX Михаила Ведерникова

Девушка успешно окончила Великолукский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело».

«Место работы выбрала осознанно: производственную практику ещё с первого курса проходила здесь же и заранее познакомилась и со спецификой работы ФАПа, и с дружным коллективом», – подчеркнул глава региона.

Чтобы плавно и комфортно войти в рабочую среду, за молодым специалистом закреплён наставник – фельдшер Алёна Николаева, которая будет ее сопровождать первое время.

«Желаю Екатерине и всем нашим молодым медикам, которые приходят в учреждения региона, успешной работы, профессионального роста и благодарных пациентов!» – отметил Михаил Ведерников.

Программа реализуется в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». 

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