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Общество

Житель Молдовы пересек вплавь границу в Псковской области ради подруги

15 июля 2026 года, 11:38

Житель Молдовы предстал перед Печорским районным судом за незаконное пересечение государственной границы России. Его оштрафовали на 60 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Житель Молдовы пересек вплавь границу в Псковской области ради подруги

Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области

В мае 2026 года мужчина решил попасть в Россию из Эстонии незаконным путем, чтобы навестить знакомую, живущую в Московской области.

По данным суда, мужчина подошел к российско-эстонской границе, пешком направился в сторону России и, минуя пункты пропуска. Затем он переплыл реку, незаконно пересек госграницу. Его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Уголовное дело рассмотрели по части 1 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации»). 

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