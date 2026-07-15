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Общество

Стало известно, кто станет хедлайнером на Дне города Пскова

15 июля 2026 года, 10:52

Какие звезды выступят для жителей Пскова в День города, рассказал его глава Борис Елкин в своих социальных сетях.

Стало известно, кто станет хедлайнером на Дне города Пскова

Афиша из Телеграм-канала Бориса Елкина

Хедлайнером вечера заявлена группа «Тайпан».

«Это авторы известных хитов, чьи треки собрали миллионы прослушиваний. Их песни покорили огромную аудиторию – а теперь артисты подарят эту невероятную энергию Пскову! Готовьтесь ловить драйв от живого выступления!» – отметил Борис Елкин.

Также для гостей выступят Лиза Матрешка, Нина Шнайдер и киберфолк‑группа Runa Project.

Концерт стартует 26 июля в 18:00 на сцене в Финском парке.

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