Стало известно, кто станет хедлайнером на Дне города Пскова

Какие звезды выступят для жителей Пскова в День города, рассказал его глава Борис Елкин в своих социальных сетях.

Хедлайнером вечера заявлена группа «Тайпан».

«Это авторы известных хитов, чьи треки собрали миллионы прослушиваний. Их песни покорили огромную аудиторию – а теперь артисты подарят эту невероятную энергию Пскову! Готовьтесь ловить драйв от живого выступления!» – отметил Борис Елкин.

Также для гостей выступят Лиза Матрешка, Нина Шнайдер и киберфолк‑группа Runa Project.

Концерт стартует 26 июля в 18:00 на сцене в Финском парке.