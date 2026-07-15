Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Плюсском районе сгорел склад с торфом и упаковкой

15 июля 2026 года, 10:30

За минувшие сутки пожарные ликвидировали два техногенных пожара в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В Плюсском районе сгорел склад с торфом и упаковкой

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Первый пожар зафиксировали в 12:56 в промышленной зоне Замошье Плюсского района. На объекте изнутри полностью выгорел производственный накопитель сырья. Пламя уничтожило 35 рулонов упаковочного материала и три кубометра торфяной пыли.

Причиной пожара могло стать самовоспламенение веществ и материалов. На месте работали 10 специалистов областной противопожарной службы, 15 добровольных пожарных и четыре единицы техники.

Второй пожар произошел в 20:55 в деревне Ступино Опочецкого района. Пламя уничтожило нежилой дом. По предварительным данным, причиной возгорания стал удар молнии. Пожар ликвидировали шесть сотрудников МЧС России и две единицы техники.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами