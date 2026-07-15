В Плюсском районе сгорел склад с торфом и упаковкой

За минувшие сутки пожарные ликвидировали два техногенных пожара в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Первый пожар зафиксировали в 12:56 в промышленной зоне Замошье Плюсского района. На объекте изнутри полностью выгорел производственный накопитель сырья. Пламя уничтожило 35 рулонов упаковочного материала и три кубометра торфяной пыли.

Причиной пожара могло стать самовоспламенение веществ и материалов. На месте работали 10 специалистов областной противопожарной службы, 15 добровольных пожарных и четыре единицы техники.

Второй пожар произошел в 20:55 в деревне Ступино Опочецкого района. Пламя уничтожило нежилой дом. По предварительным данным, причиной возгорания стал удар молнии. Пожар ликвидировали шесть сотрудников МЧС России и две единицы техники.