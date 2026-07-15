Молодых учёных из Псковской области приглашают на форум «Полюс» в Архангельске

С 30 сентября по 3 октября в Архангельске развернётся всероссийская площадка для талантливых исследователей и популяризаторов науки форум «Полюс». Студентов, недавних выпускников и активистов из Псковской области приглашают присоединиться. На форуме можно выиграть грант до 1 млн рублей на реализацию собственных идей. Об этом сообщает Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Организатором мероприятия выступает Центр молодых исследователей «Полюс», а его участниками станут как начинающие учёные и специалисты, так и представители крупных технологических и медиа-компаний. Участникам предстоит включиться в решение реальных производственных задач, предложенных индустриальными партнёрами.

Программа форума разделена на три тематических направления. Смена «Популяризаторы» рассчитана на молодых людей, увлечённых созданием современного научно-популярного контента и продвижением отечественной науки. Трек «Исследователи» соберёт тех, кто нацелен на формирование междисциплинарных научных групп и решение технологических задач, актуальных для освоения Арктической зоны. Направление «Первые» адресовано школьникам от 14 до 17 лет — участникам Движения Первых, которые интересуются наукой и готовы попробовать себя в прикладных исследованиях.

В рамках «Полюса» состоится и всероссийский конкурс молодёжных проектов. На поддержку лучших идей выделят гранты в диапазоне от 5 тысяч до 1 миллиона рублей. Принять участие в конкурсе могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Все мероприятия форума бесплатны, заявки принимаются через платформу ФГАИС «Молодёжь России».