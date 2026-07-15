До 30 литров увеличили лимит отпуска топлива в одни руки в Псковской области на заправках «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.