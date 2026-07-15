До 30 литров увеличили лимит отпуска топлива в одни руки в Псковской области на заправках «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.
До 30 литров увеличили лимит отпуска топлива в одни руки в Псковской области на заправках «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.
«Благодарю руководство компаний за оперативное выполнение решений штаба», – отметил губернатор.
Также, отметил глава региона, «Лукойл» убирает технические перерывы на АЗС, о которых говорили водители.