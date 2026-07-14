Игорь Сопов дал прогноз по явке на выборы в Псковской области

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов дал прогноз по явке на сентябрьские выборы. Это он сделал в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«На прошлых выборах явка была 36,6 %. На этот раз мы точно выйдем за 40-45 %, так как информационный поток будет и федеральный, и региональный и избиратели будут привлечены, будут знать, где и как проголосовать. Особенно с учетом того, что проголосовать можно будет и с помощью ДЭГ», – заявил он.

С 4 августа на «Госуслугах» можно будет подать заявку о своем желании голосовать дистанционно. Возможность закроется за четыре дня до выборов.

Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов