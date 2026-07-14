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Общество

Псковские газовики готовятся к отопительному сезону и принимают меры в отношении неплательщиков

14 июля 2026 года, 17:36

В преддверии нового отопительного сезона специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» активно работают над обеспечением надежного газоснабжения потребителей региона. Подготовка к зиме – это не только техническая задача, но и вопрос финансовой дисциплины, который требует особого внимания.

Псковские газовики готовятся к отопительному сезону и принимают меры в отношении неплательщиков

Фото: Псковская правда

В настоящее время компания проводит комплекс мероприятий, направленных на погашение задолженности у всех категорий потребителей. В рамках претензионно-исковой работы уже направлено более 1,4 тыс. уведомлений юридическим лицам и более 32 тыс. уведомлений физическим лицам. Кроме того, 89 промышленным предприятиям были отправлены предупреждения о возможном ограничении поставок газа. К сожалению, в отношении 31 неплательщика-физического лица и 11 промышленных предприятий компания была вынуждена прибегнуть к крайней мере – приостановке подачи топлива.

Наиболее тревожная ситуация наблюдается среди теплоснабжающих организаций, чей совокупный долг перед поставщиком достиг 898,4 млн рублей. Это создает прямые риски для своевременного старта отопительного периода.

«Вопрос оплаты потребленного газа сегодня – это вопрос безопасности региона. Отсутствие долгов является базовым условием для успешного прохождения отопительного сезона. Мы делаем все, чтобы минимизировать риски, но призываем потребителей и руководство предприятий погасить задолженности в кратчайшие сроки. Подготовка к отопительному сезону – это общая задача, и от ответственности каждого зависит, насколько комфортно и безопасно пройдет зима для всех жителей Псковской области», - подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

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