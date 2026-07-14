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Общество

Псковский аллерголог Пистрая: У ребенка может «перерасти» аллергия, но диагноз астмы не снимается никогда

14 июля 2026 года, 17:08

Даже если у ребенка с возрастом исчезли все симптомы бронхиальной астмы, официальный диагноз с него не снимается — врачи лишь фиксируют состояние ремиссии. Об этом в эфире радиопрограммы «Анамнез» на «Серебряном дожде» заявила врач-аллерголог-пульмонолог Псковской инфекционной больницы Татьяна Пистрая.

Псковский аллерголог Пистрая: У ребенка может «перерасти» аллергия, но диагноз астмы не снимается никогда

Фото: magnific.com

По словам специалиста, среди родителей распространено мнение, что ребенок может «перерасти» аллергию, и тогда проблема уходит навсегда. Отчасти это так: в подростковом возрасте симптомы действительно могут сойти на нет. Однако гарантий полного излечения медицина не дает.

«Если был поставлен диагноз «бронхиальная астма» в детстве, мы не снимаем его практически никогда, – подчеркнула Татьяна Пистрая. – Мы ставим диагноз «состояние ремиссии», если все хорошо. Но при стечении неблагоприятных обстоятельств заболевание может вернуться с новой силой, иногда даже более тяжелой».

Врач отметила, что ей часто режет слух фраза пациентов: «У меня была астма, а потом я выздоровел». Она призвала не обольщаться и помнить о своем диагнозе, особенно при выборе профессии или места жительства. Резкие перепады температур, работа во вредных условиях, сильный стресс — все это может стать триггером для возвращения болезни. «Дай бог, чтобы никогда ничего не было, но помнить об этом нужно всегда», — резюмировала специалист.

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