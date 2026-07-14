Псковичи смогут привиться от гриппа на избирательном участке

Псковичи смогут привиться от гриппа прямо на избирательном участке, а также пройти преддиспансеризацию и проголосовать. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.