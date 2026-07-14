Псковичи смогут привиться от гриппа на избирательном участке

Псковичи смогут привиться от гриппа прямо на избирательном участке, а также пройти преддиспансеризацию и проголосовать. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Фото: Дарья Хваткова
Уже заключены договоренности о мобильных прививочных комплексах с региональным Минздравом.
В Псковской области планируется провести пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября.