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Общество

Полынь идет на Москву: аллерголог связала потепление с экспансией опасной амброзии

14 июля 2026 года, 16:33

Глобальное потепление постепенно смещает границу распространения одного из самых сильных аллергенов – амброзии – на север, и в последние годы она все чаще дает о себе знать даже в Московской области. Об этом в эфире программы «Анамнез» предупредила врач-аллерголог-пульмонолог Татьяна Пистрая.

Полынь идет на Москву: аллерголог связала потепление с экспансией опасной амброзии

Фото: pxhere.com

Традиционно амброзия считалась «южной бедой», и ее северной границей была Воронежская область. Однако, по наблюдениям специалиста, изменение климата привело к тому, что пик цветения этого злостного сорняка в средней полосе смещается ближе к августу, а его «ареал» расширяется. «Амброзия — это очень злостное растение. Родственник нашей полыни, но еще более агрессивный аллерген. Из-за потепления она поднимается все выше и выше», – констатировала Пистрая.

Врач уточнила календарь цветения для жителей столичного региона: береза и ольха атакуют весной, луговые травы — в июне, а вот конец лета и начало осени теперь все чаще проходят под знаком полыни и наступающей амброзии. Она посоветовала аллергикам внимательно следить не только за прогнозом погоды, но и за картами пыления растений.

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